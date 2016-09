Ariel tem lesão confirmada e desfalca Inter por pelo menos dois jogos

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Desfalque na derrota do Internacional para o Atlético-PR, o atacante argentino Ariel teve lesão confirmada e ficará de fora da partida contra o Vitória, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Já em tratamento, o jogador foi diagnosticado com uma micro lesão na perna direita, entre a panturrilha e o músculo solo, e desfalcará o Colorado por, pelo menos, mais uma semana.

A ausência diante do adversário baiano foi oficializada por sua assessoria pessoal, em sua conta oficial do Twitter. De acordo com a informação, Ariel foi ao Beira-Rio nesta segunda para continuar tratamento intensivo no local da lesão, mas não foi suficiente para sua recuperação ao próximo jogo. Está prevista uma semana longe dos gramados, o que o coloca como dúvida para a partida da 26ª rodada contra o América-MG, na sequência da competição.

Agora é oficial: atacante @ANahuelpan37 fica uma semana parado. Argentino teve uma micro lesão na parte entre a panturrilha e musculo sóleo — FD Assessoria (@FDassessoria) September 12, 2016

Além do desfalque Ariel, Celso Roth também espera a volta do atacante Eduardo Sasha e do zagueiro Paulão para o confronto com o Vitória. Sasha ficou de fora nas últimas partidas, por conta de uma tendinite no joelho esquerdo, e será reavaliado para saber se poderá ou não jogar. Enquanto o defensor teve uma concussão cerebral na vitória contra o Santos, e deverá ser liberado, após cumprimento do protocolo de sete dias, exigido pela Fifa.

O Inter também entrará sem o lateral Artur, que foi suspenso, na derrota para o Furacão, pelo terceiro cartão amarelo. Porém, o volante Fabinho volta após cumprir um jogo de suspensão.

Na próxima quinta, o Inter pegará o Vitória, às 21h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Com 27 pontos, o Colorado ocupa a 16ª colocação.

