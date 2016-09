Após espantar seca de gols, Nico López quer vitória do Inter no Brasileirão

São Paulo Veja as fotos do treino do Palmeiras antes do clássico

O atacante Nico López, assim como o time do Internacional, conseguiram quebrar suas respectivas secas na partida contra o Fortaleza. Enquanto o atacante fez o primeiro gol de sua passagem pelo Rio Grande do Sul, o clube deu fim ao jejum de 14 jogos sem vencer. No entanto, o Inter segue sem triunfar no Campeonato Brasileiro e o jogador uruguaio, depois de comemorar o gol que fez pela Copa do Brasil, pediu reação da equipe no Brasileirão.

“O gol para o atacante é tudo. O atacante precisa do gol e eu fiz o gol para me dar muita confiança. Agora, contra o Santos, vai ser uma partida diferente, um novo ritmo. Eu vinha fazendo a pré-temporada no Nacional, estava um mês sem jogar. O que preciso é ritmo e continuação. Terminei os 90 cansado (contra o Fortaleza), mas comentei ao Seijas que com o físico que tenho, nunca me cansei. Jogando os minutos e com confiança, sigo melhorando”, apontou o camisa 9, já projetando o confronto contra o Alvinegro paulista, que será realizado às 21h desta quinta-feira, em Porto Alegre.

Chegando ao Beira-Rio com status de craque, principalmente depois da Copa Libertadores, na qual, inclusive, foi um dos principais responsáveis da eliminação do Corinthians, nas oitavas de final, Nico López acabou não tendo tanta sequência como titular, principalmente com o técnico Paulo Roberto Falcão, e decepcionou a torcida colorada.

Depois de balançar as redes pela primeira vez atuando pelo futebol brasileiro, o ex-atleta do Nacional de Montevidéu se mostra feliz na nova casa e motivado para ajudar o time a conseguir a reviravolta no Brasileirão. O Inter integra a zona de rebaixamento do torneio, assumindo a 17ª colocação, com 24 pontos.

“Os companheiros me receberam muito bem, tenho muita confiança deles e da torcida”, declarou Nico. “Quando a partida está difícil, todo jogador quer jogar. Quero dar tudo pelo Inter, porque eu sei que eles trabalharam muito para que eu estivesse aqui. Eu, como todo jogador, quero jogar e fiquei triste. O bom é que toda a semana tem uma nova partida”, completou, comentando as partidas em que ficou no banco de reservas, contra Sport e Chapecoense.

