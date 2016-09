Aliviado, Inter retorna aos treinos após encerrar jejum na Série A

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O Inter voltou aos treinamentos no CT Parque Gigante, nesta sexta-feira, após a vitória fundamental diante do Santos, na última quinta, pelo Campeonato Brasileiro. Aliviados pelo resultado, os jogadores já trabalharam visando o confronto do próximo final de semana, diante do Atlético-PR.

Como de costume em treinos no dia seguinte a jogos, os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo na piscina do CT. Já os reservas e os atletas que atuaram por menos de 45 minutos diante do Santos foram para o gramado para realizar um treinamento de cruzamentos e finalizações, seguido por uma atividade tática em campo reduzido.

Para o duelo diante do Atlético-PR, o técnico Celso Roth tem duas ausências certas. O zagueiro Paulão não atuará por conta de uma fratura em uma peça dentária. Já o volante Fabinho é desfalque por ter sido suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Inter ainda conta com uma dúvida para o confronto em Curitiba, já que o atacante Eduardo Sasha, com uma tendinite no joelho, pode ficar de fora da partida.

Celso Roth deve manter a base da equipe que venceu os dois últimos jogos, diante de Fortaleza e Santos. Com isso, as mudanças devem ser apenas para suprir os desfalques. A tendência é que, para a vaga no setor de marcação no meio-campo, a briga fique entre Eduardo Henrique e Anselmo. Já na zaga, Eduardo, que substituiu Paulão diante do Santos, pode aparecer na equipe.

Além das substituições, o Inter terá outras duas novidades para enfrentar o Atlético-PR. Retornando de suspensão, o volante Rodrigo Dourado e o atacante Ariel devem ser relacionados para o confronto. No entanto, somente o primeiro deve começar entre os titulares.

A partida entre Atlético-PR e Internacional está marcada para o próximo domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. O duelo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

