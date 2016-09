Alex aponta psicológico como principal obstáculo do Internacional

Após a derrota em casa para o Vitória, Alex admitiu que o alerta no Internacional já está ligado. Um dos líderes do elenco, o meia explicou que o elenco sabe da situação complicada e ainda apontou o que pensa ser o principal inimigo da equipe neste momento de crise: o psicológico.

“O aspecto emocional, se eu falar que está bom é mentira. Não é de agora que estamos preocupados. Precisamos de uma sequência de vitórias para descansar um pouco. Não temos mantido o padrão. O emocional é o que mais pega porque é pesado viver isso”, destacou o jogador.

O meio-campista entrou no segundo tempo da confronto com os baianos, mas nada pôde fazer. Com uma atuação apática dos colorados, apenas assistiu ao bom desempenho defensivo do Rubro-negro, que só teve o trabalho de segurar o placar alcançado já no primeiro tempo, com gol de Kanu.

“Começar perdendo em casa nos dificulta ainda mais. Não conseguimos fazer um bom jogo. Tudo traz uma carga de responsabilidade emocional muito pesada. Temos que nos reinventar e nos fortalecer. A semana será muito dura, viagem e Copa do Brasil, e temos que vencer”, completou Alex.

Com o resultado, a má fase que parecia ter sido superada, depois da quebra do jejum de 14 jogos sem vitórias, se instaurou de vez. Acumulando 27 pontos, o time comandado por Celso Roth aparece na 18ª colocação da tabela, dois pontos atrás do primeiro time fora do G4, o próprio Vitória.

