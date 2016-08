Torneio PlayFC Paz nas Escolas movimenta o fim de semana em SP

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O complemento da primeira rodada da fase classificatória do PlayFC Paz nas Escolas acontece neste domingo, nas quadras do Playball Pompeia. Os colégios que ainda não estrearam na competição terão a possibilidade de mostrar todo o potencial de suas equipes enfrentando adversários também perigosos e com o mesmo objetivo: chegar à final do torneio.

Além das categorias 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 a 17 anos masculino, as categorias 7 a 10, 11 a 14 e 15 a 17 feminino também estarão presentes. Aliás, os jogos femininos atraíram grande público no último domingo, e não será diferente no complemento da rodada.

“As meninas evoluíram muito na questão tática. Ainda falta muito apoio dos dirigentes brasileiros, mas sem dúvida o futebol feminino no Brasil cresceu muito”, relata Danila, ex-jogadora profissional e atualmente árbitra dos jogos do PlayFC Paz nas Escolas.

Mesmo ainda muito cedo, já que o campeonato ainda está apenas na primeira rodada, alguns grupos já se mostram bastante equilibrados e prometem disputa acirrada pela vaga na próxima fase. É o caso do grupo 6 da categoria 15 a 17 masculino, no qual estão os colégios Paschoal Dantas, Tecla, Brida e São Mateus. Com o empate na primeira rodada entre Paschoal e Tecla por 4 x 4, nenhuma equipe disparou, e o duelo entre Brida e São Mateus poderá colocar alguém na ponta, em caso de resultado muito favorável a uma das equipes, ou então tumultuar ainda mais o grupo.

Situação diferente vive o grupo 1, categoria 15 a 17 feminino, pois o Novo Espaço goleou o Caritas por 19 a 0 e, com um saldo de gol grade, é provável que se classifique sem sustos. Afinal, o objetivo de todos é chegar à decisão. “Vamos pensando jogo a jogo, sem atropelar nada. Quem sabe não conseguimos chegar lá?”, afirma Laércio, treinador do colégio Guarapiranga, responsável pelo sub 14 e sub 17 da escola.

Independentemente da situação da sua escola, vá torcer, compareça, faça festa, confraternize-se com o adversário. Vamos deixar o PlayFC Paz nas Escolas ainda mais bonito! Se o último domingo foi ótimo, esse será melhor ainda! Ainda mais com previsão de sol, céu aberto e muita bola na rede. Para mais informações sobre a competição, acesse o site oficial do PlayFC Paz nas Escolas.

Recomendado para você