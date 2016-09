Torneio masculino do PlayFC Paz nas Escolas tem os primeiros classificados

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Após o quarto domingo consecutivo de disputa, saíram os primeiros classificados do PlayFC Paz nas Escolas. Todos eles das categorias masculinas: 11-12, 13-14 e 15-17 anos. No próximo domingo, sairão os classificados de todas as outras categorias, primeiro e segundo de cada chave, mais os melhores terceiros colocados, que também avançam.

O dia começou com as meninas, que ainda não haviam jogado nas primeiras horas do torneio. Quem jogou logo cedo, não pegou o sol forte que cobriu a cidade durante o domingo. Mesmo assim, o forte calor não intimidou atletas e treinadores, que deram o máximo para continuar no campeonato.

Foi o caso do Santa Bárbara–Pirituba, categoria 11-12 anos masculino, que bateu o Pentágono por 5 x 2. Além de tomar a primeira colocação do grupo 1 do Pentágono, não deixou que os outros colégios se recuperassem. O Princípio das Artes agora faz contas para entrar com um dos melhores terceiros colocados.

No grupo 2, que estava embolado, o Adalzira de Araújo goleou o Ccp F7s por 7 x 0, acabando com o sonho dos rivais, que esperavam um bom resultado para se classificar em segundo. Com saldo de gols ruim, é muito difícil que o Ccp fique entre os oito melhores terceiros. O Jardim São Paulo terminou líder, pelo saldo.

Na categoria 13 -14 anos masculino, o grupo 5 também não tinha ninguém garantido, mas a rodada definiu o Saint Germain como líder, após a vitória por 2 x 0 sobre o Horizontes Uirapuru, que está eliminado. A segunda colocação ficou com o Portinari, que tinha mesmo número de pontos que o Guarapiranga, mas saldo de gols melhor: 9.

Na categoria 15-17, também dos meninos, vários grupos já apontavam seus classificados. O grupo 8 era uma exceção, e o Liliental era o único eliminado. O Coc Sapiens se aproveitou disso e goleou por 9 x 3, carimbando a vaga para a próxima fase, como líder do grupo. O outro jogo foi um confronto direto, já que Inovação e Nova Era tinham diferença de apenas um ponto. Deu Nova Era, por 4 x 2, e vaga assegurada. O Inovação fica de olho na terceira vaga.

Mais um domingo de muita disputa e bom futebol acabou, e o PlayFC Paz nas Escolas vai chegando em suas fases decisivas. As oitavas de final prometem muito mais! Se você quiser conferir todos os classificados, artilheiros e possíveis adversários, acesse: http://www.paznasescolas.com.br/

