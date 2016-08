Segundo dia de PlayFC Paz nas Escolas tem goleada na primeira partida

O segundo dia de jogos do PlayFC Paz nas Escolas começou quente, não apenas por conta do sol, que resolveu dar as caras pela primeira vez na competição, mas pela disputa acirrada durante as partidas. Os confrontos de hoje fazem parte da primeira rodada da fase classificatória da competição.

Diferentemente do que aconteceu no domingo passado, as equipes iniciaram os jogos com muito sol e calor. Durante as partidas, era comum acompanhar professores e alunos se hidratando com água e isotônicos. Nem por isso, o ritmo dos embates era menor do que no dia de início do campeonato. A empolgação e a vontade de participar predominavam sobre as orientações dos técnicos para os times “pegarem leve”.

Fora de campo a empolgação também estava em alta, a torcida compareceu em massa para acompanhar os pupilos logo cedo e não tinha sono que tirava a atenção dos papais e das mamães. Um bom exemplo disso foi o primeiro jogo do dia, da categoria masculino 7 – 8 anos, entre Mater Amabilis e Santo Américo. Mesmo com o placar de 6 x 0, os pais dos atletas do Santo Américo não deixaram de gritar um minuto. Nem durante o intervalo faltou incentivo. E esse foi apenas o primeiro jogo do segundo dia de torneio.

Recomendado para você