Jogadores se preparam para rodada decisiva do PlayFC Paz nas Escolas

Domingo será um dia decisivo no PlayFC Paz nas Escolas, pois a classificação para a próxima fase do torneio estará em jogo. O fantasminha da desclassificação estará rondando as quadras do Playball Pompeia, aliás o danado já visitou vários colégios que participaram do maior campeonato de futebol society do Brasil.

Prudente para todos os colégios que participarão das rodadas decisivas, que cheguem cedo, estejam preparados e concentrados momentos antes de jogo começar, um bom aquecimento, para evitar lesões e contusões, e que todos estejam com seus documentos. Assim, a diversão é garantida, independentemente da situação do seu time.

Importante ressaltar que será o quarto domingo consecutivo do PlayFc Paz nas Escolas, e até aqui o campeonato se desenrolou da maneira mais natural possível. Sem situações extracampo, sem reclamações à atuação dos juízes e principalmente com muita alegria.

Por falar em alegria, a doação de 1 kg de alimento não perecível foi tão positiva que a organização do campeonato resolveu aumentar a meta, contando sempre com a compreensão e ajuda de atletas e treinadores. Ao invés das 2 toneladas iniciais, batidas com facilidade nas primeiras rodadas do torneio, a organização quer chegar a 3 toneladas. Lembrando sempre que os alimentos arrecadados já auxiliaram mais de 20 ONGs parceiras do PlayFC.

Não importa qual seja o resultado final do seu campeonato, se o seu colégio sai amanhã ou na última rodada, o importante é manter o alto astral que atletas, treinadores, e pais tem levado às quadras do Playball Pompeia. Muita alegria, diversão, comprometimento, educação e respeito. Se acontecer a classificação, vamos com tudo, rumo ao título! Se vier uma desclassificação, bora treinar que o ano que vem tem mais! Importante é que você vai poder falar pra todo mundo que jogou o PlayFC Paz nas Escolas.

