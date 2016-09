Domingo de PlayFC: Paz nas Escolas tem início das oitavas de final

Vídeos destaque Coletiva do técnico Zé Ricardo após vitória do Flamengo

Mais uma rodada de PlayFC Paz nas Escolas acontece no Playball Pompeia, e o grande destaque do campeonato neste domingo é a abertura das oitavas de final para as categorias 11-12, 13-14 e 15 a 17 anos masculino. Nas outras categorias, tanto meninos quanto meninas, o dia servirá para definir os classificados à próxima fase.

Como não podia deixar de ser, algumas surpresas já aconteceram hoje no torneio. O Nicolau Kerpen, líder do seu grupo na categoria 15-17 com três vitórias, perdeu para o Tecla por 4 x 3. Um jogão! O Nicolau saiu perdendo por 2 x 0, mas buscou o resultado. Ficaram empatados em 3 x 3 até o Tecla marcar o último gol e definir o resultado. Destaque para Pedro, o camisa 9 da equipe do Tecla, que anotou dois gols na partida.

Já o Amorim Tatuapé continua destruidor. Também na categoria 15 a 17, o Amorim bateu o Universitário Alphaville por 22 x 0. Isso mesmo, 22 x 0! O destaque do jogo ficou por conta de Lucas Lopes, camisa 9 do Amorim, que fez sete gols e é um dos principais artilheiros do campeonato. Matheus, camisa 10, colaborou com a goleada fazendo outros seis gols. Completaram o placar Matheus Vieira (2), Flavio (3), Luigi (1), Caetano (1) e Matheus Silva (2).

O jogo que fechou as oitavas de final agora pela manhã foi Paschoal Dantas e Heitor Garcia. Goleada acachapante do Paschoal por 8 x 2 e vaga garantida para a fase seguinte. Luiz Henrique (3), Kayque (1), André (1), Lucas (1), Danilo (1) e Luiz Otavio (1) foram os artilheiros do embate. O Paschoal terá tempo suficiente para preparar a equipe para o próximo confronto, pois descansa no domingo seguinte, só voltando a jogar no início de outubro.

“Grandão”, arqueiro foi um dos destaques da partida

Uma das partidas que aconteceram pelas oitavas de final no PlayFc Paz nas Escolas, colocou frente a frente o Pentágono e o Grajaú, duas escolas que participam do campeonato em diversas categorias e que tem um desempenho muito bom em todas elas. O uniforme do Grajaú, muito parecido com o do Grêmio, é um dos mais bonitos do torneio.

Mas no jogo de agora a pouco, deu Pentágono por 4 x 0. Mas quem analisa somente o resultado, não sabe que o placar elástico tem um responsável: o goleiro Pedro. É certo que ele não marcou os gols, Vinicius, Martim, e os dois João Pedro, anotaram os tentos da partida. Também vale dizer que não foi ele quem treinou o time, que fez a marcação, mas ele fechou o gol! Tanto pela sua colocação, quanto pelo seu tamanho.

Pedro Luiz é o camisa 12 do time 11-12 do Pentágono, mas passaria imperceptível por qualquer equipe maior, sem dúvida nenhuma. O menino de 12 anos tem 1,80m de altura e se utilizou da estatura para ajudar a sua equipe a conseguir a classificação. “Minha altura me ajudou a escolher a posição de goleiro, e a minha ruindade na linha”, brinca o “grandão”.

O time do Grajaú, uma boa equipe, tentou de todas as maneiras passar pelo goleirão, mas não teve jeito. Cruzamentos, bolas na área, chutes de longa distância, tabelinhas, mas nada venceu Pedro. “Estamos focados, queremos chegar à final”, lembrou. Com um goleiro do tamanho do arqueiro do Pentágono, não será surpresa nenhuma se a equipe estiver em quadra no dia 6 de novembro. E com o grandão no gol.

Recomendado para você