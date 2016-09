Disputa pela classificação marca rodada do PlayFc Paz nas Escolas

Next

Mais uma rodada da fase classificatória se aproxima e com isso o compromisso das escolas inscritas no PlayFC Paz nas Escolas aumenta. Projetando avançar à próxima fase da competição, será preciso que os times deixem toda a entrega, concentração, dedicação e suor dentro de campo.

Algumas equipes já estão praticamente classificadas por conta das vitórias nas rodadas anteriores e o bom saldo de gols alcançado nos confrontos. No entanto, a realidade para alguns times é bem diferente e, tanto no masculino quanto no feminino, ainda existem uma série de disputas acirradas pela classificação para a próxima fase.

O equilíbrio na competição é tão grande que um time que entra na rodada como líder pode cair para a terceira colocação após seu próximo confronto. Foi o que aconteceu com o colégio Heitor Garcia. Antigo líder do Grupo 10, a escola sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Santa Cruz A e agora está com o alerta ligado para reverter a situação.

O próximo compromisso do colégio Heitor Garcia será contra o segundo colocado do grupo, o Morumbi de Alphaville, em um confronto direto pela classificação. É, como diziam alguns antigos locutores, cochilou, o cachimbo caiu! PlayFC Paz nas Escolas é isso, emoção e disputa até o final, sem respiro. Para mais informações, acesse o site oficial do torneio.

