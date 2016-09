Apesar de clima decisivo, PlayFC Paz nas Escolas promete diversão

Domingo tem mais uma rodada do PlayFc Paz nas Escolas, e, certamente, será um dia de muitas emoções e de muitas definições também. Pra alguns inicia-se a fase de mata-mata, ou seja, quem perder dá adeus. Outros ainda disputam um lugar nessa fase. É um olho no peixe e outro no gato, e quem fizer melhor essa tarefa vai sair classificado.

Mas o que é mais importante em um torneio esportivo? Ganhar é bom? Claro que é! Mas na vida não se ganha sempre, não se conquista tudo, não se tem tudo. Dizem até que aprendemos mais nas derrotas do que nas vitórias. No PlayFC Paz nas Escolas só haverá um campeão, mas vitoriosos todos são, por terem disputado de forma sadia, comprometida e honesta.

Obstáculos apareceram pelo caminho, sem dúvida, é só perguntar aos professores, mas basta um sorriso, uma palavra amiga, uma mão estendida, que as coisas tomam um rumo diferente. Se o craque do time não apareceu, não tem problema. Se alguém da equipe teve um compromisso inadiável, seguiremos assim mesmo. Vamos jogar! Vamos nos divertir!

É assim também na vida, as coisas vão aparecer em nosso caminho, simples ou complicadas, teremos que resolvê-las. Vamos ganhar algumas situações, perder outras tantas, mas vamos jogar! E acima de tudo com um sorriso no rosto, um gesto amigo, um auxílio ao próximo.

A última rodada do seu time no PlayFC Paz nas Escolas pode ser a mais doída, mas também pode ser a mais suave, a de maior aprendizado, aquela em que o time ganhou casca para enfrentar um outro campeonato, aquela em que o técnico, que antes não acreditava muito em determinado atleta, passou a acreditar por conta do comprometimento dele, ao bem que ele faz para o restante do time, do seu sorriso para enfrentar as adversidades.

Então, bola pra frente, domingo tem mais, vamos nos divertir!

PlayFC Paz nas Escolas, muito mais que futebol!

