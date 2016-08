Antes dos jogos, preleção é destaque durante PlayFC Paz nas Escolas

O pré-jogo, aquele momento em que todos se reúnem para uma última conversa antes da partida, é muito importante para o resultado final do embate e do campeonato também. Também conhecida como preleção, nada mais é do que uma palestra, pouco antes da equipe entrar em campo, para finalização dos trabalhos, para recordar algum tópico treinado durante a semana, ou para algum alerta detectado pelo técnico ou atleta minutos antes do jogo.

A preleção já é parte integrante da rotina de jogadores e técnicos e vem sendo aprimorada ao longo dos anos. É claro que cada profissional tem a sua metodologia de trabalho, mas nada que fuja muito ao padrão. Tem sido muito comum entre as equipes profissionais, divulgar o vídeo das preleções antes de partidas importantes. Mas não é só entre as equipes profissionais que esse momento é importante.

Durante o PlayFC Paz nas Escolas, alguns professores já incluíram a preleção na rotina das equipes. Essa “conversa” antes dos jogos, vai de encontro a alguns pilares regidos pelo PlayFc para a competição: respeito, educação e amizade. Respeito a quem fala, educação para escutar as determinações do técnico e amizade para entender a função de cada um dentro do jogo, se ajudando mutuamente.

