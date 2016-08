Hart e estreante integram convocação da Inglaterra com novo técnico

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Com Joe Hart, recém-anunciado pelo Torino, da Itália, e a novidade Michail Antonio, Sam Allardyce fez sua primeira convocação como técnico da Inglaterra. A lista do novo treinador irá encarar a Eslováquia, no próximo domingo, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Leia mais:

Com Barça pela frente, Guardiola prevê grupo difícil na Liga dos Campeões

Apesar de estar desprestigiado com o técnico Josep Guardiola no Manchester City, que contratou o arqueiro chileno Claudio Bravo junto ao Barcelona, e librou Joe Hart para assinar com o Torino, o goleiro inglês segue prestigiado na seleção e foi bancado na lista de Sam Allardyce.

Já Antonio surpreende por ter despontado de forma tardia no futebol, o que lhe garantia sua primeira convocação apenas aos 26 anos. O meia, porém, é peça de confiança de Allardyce, que o treinou no West Ham em 2015, onde era importantíssimo para o time londrino.

Oura novidade na relação é o retorno do lateral esquerdo Luke Shaw, que retorna à seleção após se recuperar de uma fratura na tíbia e na fíbula, que o deixou de fora de boa parte da última temporada. Além do jogador do Manchester United, o zagueiro Phil Jagielka, o volante Danny Drinkwater e o meia-atacante Theo Walcott, que também ficaram fora da Eurocopa por contusão, estão na lista.

Confira a lista completa da seleção inglesa:

Goleiros: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City) e Tom Heaton (Burnley).

Defensores: Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Danny Rose (Tottenham), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) e Theo Walcott (Arsenal)

Atacantes: Wayne Rooney (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool) e Jamie Vardy (Leicester)

Recomendado para você