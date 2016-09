Ídolo da seleção, Gullit critica futebol holandês: “Uma confusão”

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Até os craques do passado começam a se mostrarem insatisfeitos com a seleção holandesa. Após o fracasso do time em não ter conseguido se classificar para a Eurocopa de 2016 e com as atuações pouco consistentes, o ídolo Ruud Gullit mostrou insatisfação com a situação da equipe nacional.

Leia mais:

Bélgica confirma favoritismo e estreia com vitória nas Eliminatórias

França perde chances e fica no zero com a Bielorrússia nas Eliminatórias

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal estreia com derrota nas Eliminatórias

“No momento, o futebol holandês está uma confusão. Nós continuamos achando que sabemos tudo”, apontou o ex-atacante”. “Nós nos orgulhamos termos sido bons com Cruyff em 1974. A mesma coisa com 1988. Mas isso foi há muito tempo. Então talvez não saibamos tudo. Talvez precisamos de mais”, completou, relembrando a campanha do vice-campeonato mundial e do título da Euro no qual participou.

A Laranja Mecânica tem feito cada vez menos jus ao apelido conquistado pela esquadra comandada por Yohan Cruyff, que morreu em março deste ano, e vem de um empate em 1 a 1 contra a Suécia, nesta terça-feira, pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Agora, como integrante da comissão técnica da seleção, ao lado do treinador Danny Blind, Gullit disse que queria impor mudanças para mudar o panorama do futebol no país.

“Se você reclama que as coisas não estão indo bem e tem a oportunidade de fazer algo a respeito, então faça. Eu disse: ‘Sim. Eu quero fazê-lo'”, completou o ex-atleta.

Seguindo o caminho em busca da participação no próximo Mundial e com Gullit no banco de reservas, os holandeses voltam a campo.

Recomendado para você