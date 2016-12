Seleção Brasileira de handebol é definida para o Mundial da França

A Seleção Brasileira masculina de handebol tem apenas um foco no momento: a disputa do Mundial da França, que será realizado em janeiro. Apesar de ser um desafio complicado, o Brasil está determinado. Por isso, o técnico Washington Nunes divulgou os 16 convocados para o torneio.

O treinador optou por manter a base do time que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. Na ocasião, a Seleção foi eliminada pela França nas quartas de final. No Mundial, o Brasil não terá vida fácil, e está no mesmo grupo que França, Polônia, Japão, Noruega e Rússia.

O armador direito José Guilherme de Toledo, um dos convocados por Nunes, revelou que já está pensando no Mundial. O atleta acredita que o Brasil tenha um bom time, e que avançar de fase é uma realidade possível.

“Acho que temos um bom time que pode cada vez mais fazer coisas melhores internacionalmente. No Mundial, caímos em uma chave muito difícil, mas sempre acreditamos, podemos certamente nos classificar para as oitavas de final”, declarou o armador.

Quem também está otimista é o treinador Washington Nunes. O técnico elogiou a participação do Brasil no Rio 2016, e exaltou que o principal objetivo do time é chegar às oitavas de final novamente.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Saímos muito bem dos Jogos Olímpicos. Temos pretensão de chegar novamente às oitavas e passar por esse obstáculo. Nos últimos dois Mundiais, conseguimos ir às oitavas, então, temos que pensar para a frente. A chave é muito dura, mas vemos possibilidade de dar continuidade”, disse Nunes.

Veja abaixo a convocação completa do Brasil.

Goleiros: César Augusto de Almeida ‘Bombom’ (OIF Arendal-Noruega) e Maik Santos (AL-Rayyan-Qatar).

Armadores: Gabriel Ceretta Jung (FC Barcelona-Espanha), Haniel Lângaro (BM Naturhouse La Rioja-Espanha), José Guilherme de Toledo (Orlen Wisla Plock-Hungria), Oswaldo Maestro Guimarães (Anaitasuna-Espanha), Thiago Alves Ponciano (BM Ciudad Encantada-Espanha) e Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos (Mol-Pick Szeged-Hungria).

Centrais: Henrique Teixeira (CB Huesca-Espanha) e João Pedro Francisco da Silva (Chambery Savoie Handball-França).

Pontas: Claryston David Cordeiro Novais (Taubaté/FAB/Unitau-SP), Fábio Chiuffa (KIF Kolding Kobenhav-Dinamarca), Guilherme Torriani (Taubaté/FAB/Unitau-SP) e Lucas Cândido (BM Guadalajara-Espanha).

Pivôs: Alexandro Pozzer (Fertiberia Puerto Sagunto-Espanha) e Rogério Moraes (WC Vardar-Macedônia)

Confira os jogos da Seleção da fase de grupos.

11/01: Brasil x França

14/01: Brasil x Polônia

15/01: Brasil x Japão

17/01: Brasil x Noruega

19/01: Brasil x Rússia