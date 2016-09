Ator falecido foi atleta de handebol do Corinthians na década de 1980

Falecido na última quinta-feira após se afogar no Rio São Francisco, o ator Domingos Montagner já teve em seu passado uma passagem pelo Corinthians. Na década de 1980, o ator representou o Timão como atleta de handebol do clube. Domingos também assumia publicamente ser torcedor fanático do alvinegro.

Após a confirmação do falecimento no final da tarde da última quinta, o Corinthians usou as suas redes sociais para prestar homenagens ao ator e também lembrar a história construída por ele no clube através do handebol.

Domingos Montagner nasceu em São Paulo e tinha 54 anos. Acabou morrendo após mergulhar para nadar no Rio São Francisco após as gravações da novela “Velho Chico”, da TV Globo, da qual era o protagonista.

