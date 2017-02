Bayern vence e avança na Copa; Walace estreia com vitória pelo Hamburgo

O Bayern de Munique está classificado para as quartas de final da Copa da Alemanha. Entrando em campo pelas oitavas da competição nesta terça-feira, os bávaros não tiveram vida fácil na Allianz Arena, mas conseguiram bater o Wolfsburg por 1 a 0.

Todo o confronto foi marcado por muito equilíbrio, por muita força nas divididas, mas por pouca criatividade e chances claras de gol. Na primeira e única oportunidade do primeiro tempo, porém, Douglas Costa contou com desvio do zagueiro, após arriscar de fora da área, aos 18 minutos, para bater o goleiro e garantir o resultado da partida.