Com golaço, Guarani bate Mogi Mirim e assegura ponta do Grupo B

Com um golaço de Auremir, o Guarani alcançou sua 11ª vitória neste Campeonato Brasileiro da Série C, garantiu a liderança do grupo B e assegurou a invencibilidade no Brinco de Ouro nesta primeira fase. Atuando em Campinas, o Bugre bateu o Mogi Mirim pelo placar mínimo.

Após um primeiro tempo sem muito brilho, em que o Guarani só conseguiu levar perigo ao gol do Mogi uma única vez, em cabeçada de Fumagalli defendida por Gustavo. Já no segundo tempo, o Bugre precisou de apenas nove minutos para abrir o placar.

Fumagalli cobrou escanteio, Maurício pegou errado na bola e ela sobrou para o volante. De primeira, ele pegou um sem pulo, na veia, e colocou a bola no ângulo esquerdo de Gustavo. Um golaço do Guarani para a vibração do craque Amoroso, que estava presente no Brinco de Ouro.

Com o triunfo, o Guarani alcançou a marca de 37 pontos, sem possibilidade de ser alcançado por um adversário dentro do Grupo B, já que o Boa Esporte, vice-líder, soma 32. Completam o G4 Botafogo-SP, com 30, e Ypiranga-RS, com 27. O Mogi Mirim, por sua vez, termina a penúltima rodada com 22 pontos, sem chances de avançar de fase ou de ser rebaixado.

Na próxima rodada, Guarani e Mogi Mirim apenas cumprem tabela. O Bugre viaja até Erechim para enfrentar o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, enquanto o Sapo recebe o Juventude em casa, no Vail Chaves. As datas e horários de todos os jogos da 18ª rodada ainda não estão definidos e serão anunciadas pela CBF nos próximos dias.

