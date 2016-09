Volante Maicon sofre lesão muscular e desfalca Grêmio até outubro

Com campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o Grêmio acaba de ter uma novidade negativa para a escalação do time. Isso porque o volante Maicon sofreu um problema na panturrilha direita e deve ser desfalque em um momento crucial da competição.

Através do site oficial, o clube gaúcho confirmou a lesão do atleta e indicou que ele deverá voltar a jogar apenas em outubro. Caso este seja o realmente o prazo de recuperação do meio-campista, ele ficará de fora da partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, além dos confrontos com Grêmio, Ponte Preta, Fluminense, Chapecoense e Cruzeiro, voltando somente para encarar o Vitória, no dia 10 de outubro, em Salvador.

Isto posto, a equipe comandada por Roger Machado perde uma de suas principais peças, justamente durante uma das séries mais saturadas de duelos no Brasileirão (seis jogos em quatro semanas).

Com o objetivo de brigar pelo título, o Grêmio tem passado por um momento de altos e baixos na competição. Apesar de estar na quinta posição da tabela, próximo dos líderes (um ponto atrás do quarto colocado Corinthians, que possui 37), o Imortal não tem conseguido emendar um série de vitórias consecutivas e deixou de conquistar pontos diante de adversários “mais fracos”.

Sem Maicon e buscando um triunfo importante fora de casa, o Tricolor entra em campo às 21h45 desta quarta-feira, visitando o Coxa, no Couto Pereira.

