Roger minimiza derrota do Grêmio: “Tem muita coisa para acontecer”

Com a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, ocorrida na tarde do último domingo, o Grêmio chegou a três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado, no entanto, minimiza as consequências do resultado negativo, apegando-se ao fato de restarem 16 rodadas para o término da competição.

“O nosso objetivo é o mesmo. Esse jogo era atrasado do primeiro turno. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Precisamos retomar o caminho das vitórias e nos aproximar dos times de cima da tabela”, alertou o treinador em entrevista coletiva após o duelo na Ilha do Governador.

Com o resultado, o Grêmio, que poderia assumir o terceiro lugar caso tivesse vencido o Botafogo, estaciona na sexta colocação, com 36 pontos, apenas um abaixo do G4, mas sete atrás do líder Palmeiras.

Questionado sobre as substituições que promovera quando o placar já apontava uma desvantagem de 2 a 0, Roger justificou que sua intenção era “povoar” o meio-campo para ter maior posse de bola. O técnico sacou os volantes Walace e Ramiro, trocados pelos companheiros de posição Ramiro e Kaio, respectivamente, e colocou Batista, autor do gol gaúcho, no lugar do também atacante Henrique Almeida.

“Na minha opinião, não era colocar jogadores de ataque, era ganhar o meio. Com as substituições, entramos no jogo e fizemos o gol. (A intenção) era jogar um pouco mais dentro, no campo do adversário, não só ter um número maior de atacantes”, explicou Roger.

Por fim, o treinador gremista preferiu não estipular uma meta de pontos para os próximos compromissos. Na próxima quarta-feira, o Tricolor gaúcho irá encarar o Coritiba, às 21h45 (de Brasília), no Couto Pereira. Depois, receberá o líder Palmeiras, no domingo, às 18h30, em Porto Alegre.

“A gente faz uma projeção a cada cinco jogos de fazer uma pontuação suficiente para nos manter entre os primeiros colocados. Minha projeção é feito jogo a jogo e depois do jogo a gente faz uma reavaliação, mas o objetivo é sempre estar perto dos líderes”, concluiu Roger.

Recomendado para você