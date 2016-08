Roger mascara formação, mas indica participação de “polivalente” Maicon

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Roger Machado segue fazendo mistério sobre a escalação do Grêmio que entra em campo no domingo, diante do Atlético-MG. Após os treinamentos secretos desta sexta-feira, o técnico não confirmou os 11 jogadores que saem jogando, mas praticamente garantiu a participação de Maicon, plenamente recuperado de incômodos físicos, e ainda apontou que o jogador pode desempenhar mais de um papel no meio-campo, tendo, assim, uma nova opção para a formação da equipe.

Na visão de Roger, que analisou a vitória diante do Atlético-PR, pela Copa do Brasil, e chegou à conclusão de que um dos três volantes poderia se projetar ao ataque e exercer o papel de um camisa 10, Maicon tem condições de exercer a função de meia junto com Douglas.

“A estrutura eu já sei, mas não vou contar. Maicon é um jogador que me dá qualidade de passe grande na saída de bola, se adaptaria bem nessa função de primeiro jogador, no modelo de quarta, ou com linha de dois volantes ao lado dos jogadores que entenda que tem que ir para o jogo. A estrutura que eu usarei no domingo vai depender e já dependeu de como o adversário nosso se comporta. Para marcar bem o adversário, mas não só marcar, ter condição de jogar bem e vencer. Diante disso, escolherei a formação”, destacou o comandante.

Todavia, o mistério não ficou apenas por conta do esquema tático do Imortal para o confronto com os mineiros. Durante as atividades, Everton sentiu a coxa direita e passou a figurar como ponto de interrogação. O treinador disse não ter um prazo para o retorno do atacante e afirmou que o atleta passará por exames, para que seja detectada a gravidade da lesão.

“Precoce ainda a questão do Everton, amanhã a gente deve ter um posicionamento mais fiel do que aconteceu. Mas independente de ter o Everton ou não, minha ideia de estrutura e de time já está consolidada. As opções, para isso, tenho bastante. Entendendo que a gente deva ou não manter a estrutura de que a gente venceu o Atlético-PR, dá condição de ter os jogadores adequados para enfrentar o compromisso. Se puder contar com o Everton, é uma peça importante”, afirmou Roger.

Ainda de olho na rodada seguinte, o Tricolor volta aos trabalhos neste sábado, com provável repetição dos portões fechados.

A próxima partida é um oportunidade para o Grêmio, sexto time da tabela, com 35 pontos, passar a integrar o G4 e ainda colar nos líderes do Brasileirão. Isso porque tem a chance de derrotar o Galo, vice-líder do torneio, com 38 pontos, dois a menos que o primeiro colocado Palmeiras.

