Roger Machado assume culpa pela goleada e foca em jogo contra o líder

Desde o início do Campeonato Brasileiro de 2016, o Grêmio encostou nas primeiras posições da classificação e mostrou que entraria para a disputa por uma vaga na Libertadores e, possivelmente, pelo título do torneio nacional. O problema é que o Tricolor está sem uma vitória há quatro rodadas e só continua na parte de cima da tabela pela boa campanha que vinha fazendo até então.

Além do jejum, na última partida o Grêmio perdeu de goleada, por 4 a 0, para o Coritiba, que briga para se afastar do rebaixamento. Diante desta situação ruim, o técnico Roger Machado assumiu a responsabilidade pelo ocorrido e garantiu que o trabalho segue para enfrentar o líder Palmeiras na próxima rodada.

Após o resultado vexatório no Couto Pereira, em Curitiba, nesta quarta-feira, o comandante da equipe gremista analisou seu ano de trabalho à frente do time e acredita que teve mais acertos do que erros “Em outros dois jogos, funcionou bem (esquema tático). Não funcionou contra o Botafogo e hoje (quarta). Tratamos de equilibrar nossas linhas, os gols foram de bola parada e contra-ataque. Eu trabalho finalizações, é questão de eficiência”, disse.

“Treinador erra e acerta. Com um ano de cargo, acredito ter acertado muito mais. Não é em função do insucesso que vou me caracterizar como um treinador que erra no esquema, treinamento. Errei. A responsabilidade é toda minha”, enfatizou o treinador.

O próximo desafio do Grêmio será diante do líder do Brasileirão, Palmeiras. Com isso, Roger garantiu que o foco já está no próximo jogo e que irá trabalhar para recuperar a confiança de seu grupo. “Depois da derrota para o Botafogo, o ideal era vencer o Coritiba. Cada compromisso é uma oportunidade. A próxima é sempre a mais importante. É contra o líder, com a nossa vontade de apagar esta imagem. Neste momento nada mais serve, não sirvo como técnico, os jogadores não servem… É levantar a cabeça. Embora o tropeço, o trabalho tem que seguir e recuperar a confiança do vestiário”, completou.

O Tricolor pega o Alviverde na Arena do Grêmio, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o domingo, às 18h30 (de Brasília).

