Roger alfineta torcida por vaias a Ramiro e mantém sonho por título

O técnico Roger Machado não gostou da atitude de parte da torcida do Grêmio que vaiou o volante Ramiro ao substituir Walace durante o empate sem gols contra o Palmeiras neste domingo. Sem fazer críticas diretas, o comandante tricolor cutucou seus torcedores na entrevista coletiva.

“Não vou ensinar o torcedor a torcer. O torcedor temdireito de vaiar as substituições, mas são jogadores que entram com a maior determinação e entusiasmo dentro das capacidades deles para nos ajudar. Gostaria de ter sempre o meu torcedor ao lado, como em outros jogos já esteve”, falou Roger.

“A questão odo compromisso da torcida com o time é uma via de duas mãos. Primeiro, ela parte do campo para a arquibancada. Quando isso não se dá, o torcedor acaba personificando a crítica em um ou outro. Sei que o torcedor vai voltar a incentivar a equipe e o Ramiro também, como fez em outros jogos”, acrescentou.

Críticas à parte, Roger elogiou a atuação do Grêmio apesar do empate em casa, quinto jogo sem vitórias do time no Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico alertou para a falta de objetividade nas finalizações.

“Não posso deixar de valorizar a apresentação do nosso time. Mas hoje a gente não foi eficiente, tanto que a bola não entrou”, disse Roger, que rasgou elogios à dupla de zaga composta por Kannemann e Geromel.

“É uma boa dupla. O Kannemann muito bom pelo alto, Pedro por baixo, são duas características que se complementam. Foi uma boa partida no coletivo”, comentou.

Apesar de o Tricolor ocupar a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, Roger Machado não descarta a possibilidade de a equipe brigar pelo título. Atualmente, dez pontos separam o Grêmio do líder Palmeiras.

“Time grande não pode,deixar de pensar num campeonato tão importante a ser conquistado. Mesmo que a distância seja longa, em outros tempos de Brasileiro houve times que tiraram essa diferença. Uma vitória nos coloca novamente entre os quatro da competição”, finalizou Roger.

