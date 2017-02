Renato monta time reserva para pegar o Fla com Cortez e Léo Moura

O Grêmio retornou aos treinamentos nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, visando à preparação para o duelo diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, na estreia das equipes na Primeira Liga. Conforme planejado anteriormente, o técnico Renato Portaluppi esboçou um time de reservas para a partida e apresentou algumas novidades.

Para o confronto diante do rubro-negro carioca, o treinador tricolor deve promover a estreia de alguns dos novos reforços para a temporada como titulares. Em equipe esboçada em treino coletivo, Renato Portaluppi escalou os laterais Léo Moura e Bruno Cortez e o volante Michel no time e deve dar uma oportunidade aos jogadores.

O treino coletivo teve a equipe que deve entrar em campo diante do Flamengo escalada com Bruno Grassi; Léo Moura, Rafael Thyere, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Michel, Machado e Kaio; Everton e Miller Bolaños.

No time adversário, que contou com a presença do lateral Edílson, que se recupera de lesão, estavam Dida; Edílson, Zé Augusto, Lucas Rex e Iago; Wallace Oliveira, Maxi Rodríguez, Lincoln, Beto da Silva, Ty.

Os titulares do Tricolor fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia do clube, já que atuaram na derrota por 2 a 1 para o Caxias, no último domingo. Os jogadores devem ser poupados do duelo contra o Flamengo e retornam para enfrentar o Passo Fundo, no próximo domingo, às 17h(de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho.