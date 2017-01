Renato Gaúcho segura Geromel e revela interesse de clubes em Walace

O Grêmio realizou mais um treino no CT Luiz Carvalho, neste sábado de manhã. Como de costume, o técnico tricolor Renato Gaúcho concedeu coletiva ao final do trabalho tático e admitiu que existem propostas externas pelo volante Walace, além de avisar que Geromel não sairá do time gaúcho tão cedo. O treinador também chegou a confirmar a procura de Jadson pela diretoria gremista.

Nas últimas semanas, um dos assuntos que preocupam a torcida gremista era a possível saída do zagueiro Pedro Geromel. Na coletiva, Renato Gaúcho tranquilizou. “A torcida pode ficar tranquila que o Geromel não vai sair, não. A diretoria tem conversado e vai voltar a conversar com o procurador dele na próxima terça-feira. É o mesmo discurso que falei na outra entrevista. Se aparecer uma proposta boa, ofertas, aí é com a diretoria e o presidente”, disse.

Campeão olímpico, o volante Walace também está na mira de outros clubes, conforme o treinador do Grêmio. “Não vou mentir para vocês. Chegou uma proposta para o Walace, sim, mas isso é um problema da diretoria, juntamente com o presidente. Não sei quais são os números. Não sei se é viável essa transação ou não, não é problema meu. Passa a ser problema deles. Não tem jogador no futebol brasileiro que você diz se é negociável ou não, tem os que as propostas são boas para o clube. O Walace está bastante valorizado, junto com os outros jogadores do Grêmio”, afirmou.

Além de falar sobre os jogadores do atual elenco, Renato Gaúcho também abordou a chance de reforços, demonstrando interesse por Jadson, que está mais perto do Corinthians e também é observado pelo Atlético-MG. De acordo com o comandante tricolor, a diretoria chegou a procurar o ex-jogador do Tianjun Quanjian, porém, o pedido é muito caro. “O Grêmio andou conversando, acho que com o procurador dele (Jadson). São jogadores bons. Que todos os clubes querem, mas são caros, que merecem ganhar o que pedem porque têm talento, mas caros. Até então, o clube tem que ver o que pode fazer de acordo com o seu departamento”, revelou.

“O clube não vai fazer nenhuma loucura. Não adianta trazer um ou dois jogadores de impacto e o grupo ficar sem receber. Então vai ser difícil. Acho que, hoje, a diretoria e o presidente estão no caminho certo. O torcedor tem que ter paciência, se, por acaso, o Grêmio vender um jogador, aí acredito que sim, teremos um jogador de impacto”, enfatizou.