Renato ensaia time formado por reservas para estreia na Primeira Liga

Após estrear com vitória no Campeonato Gaúcho, o Grêmio retorna a campo pelo Estadual no próximo domingo, diante do Caxias. Apesar de possuir um jogo marcado já para este final de semana, o técnico Renato Portaluppi aproveitou o dia de treinamento regenerativo de seus titulares para testar a equipe que entrará em campo diante do Flamengo na próxima quarta-feira, pela Primeira Liga.

Em trabalho realizado nesta sexta-feira, Renato Portaluppi indicou um time formado por reservas para a partida diante do Rubro-Negro, na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, que marcará a estreia no Grêmio na Primeira Liga.

O Tricolor Gaúcho trabalhou com a escalação formada por Bruno Grassi, Wallace Oliveira, Thyere, Bressan e Cortez; Kaio e Michel; Bolaños, Everton e Fernandinho; Jael.

No decorrer das atividades, porém, Fernandinho teve que ser substituído por Ty em virtude de uma torção no tornozelo direito. O atacante acabou deixando o gramado mais cedo acompanhado pelo médico Felipe do Canto.

O treinamento contou também com a presença dos dois principais laterais direitos do elenco, Edílson e Léo Moura, correndo em volta do gramado. O primeiro está em processo de retorno de uma cirurgia e o segundo trabalha para aperfeiçoar o condicionamento físico. Os dois não estarão disponíveis para o duelo diante do Caxias, mas podem se recuperar a tempo de enfrentar o Flamengo.

Na atividade desta sexta-feira, os titulares permaneceram na academia do clube fazendo um trabalho regenerativo. Apenas o goleiro Marcelo Grohe apareceu no gramado para realizar uma corrida leve. O técnico Renato Portaluppi afirmou que irá esperar o processo de recuperação de seus jogadores para saber qual time coloca para enfrentar o Caxias, no próximo domingo, às 17h(de Brasília), no Estádio Centenário.

O Grêmio volta a treinar no período da tarde deste sábado, no CT Luiz Carvalho, e logo em seguida viaja rumo a Caxias do Sul para a partida do próximo domingo pelo Gauchão.