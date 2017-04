Maicon treina no Grêmio e aparece na lista de relacionados para Liberta

O Grêmio realizou na tarde desta segunda-feira o último treino antes de enfrentar o Deportes Iquique-CHI, nesta terça, pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores 2017. O técnico gremista Renato Portaluppi optou por realizar as atividades com os portões fechados na véspera do duelo.

Na parte liberada para o acesso da imprensa, a surpresa ficou por conta da participação do volante Maicon, que participou de um trabalho recreativo. O capitão do Tricolor não demonstrou sentir dores no joelho direito.

O nome do atleta também está na lista dos 21 jogadores relacionados para o confronto. Mesmo assim, o jogador não está confirmado para a partida desta terça-feira. Caso Maicon não atue, o volante Michel será o substituto, mas isso só deve ser revelado minutos antes de começar a jogo.

O zagueiro Pedro Geromel não esteve presente na parte final do treino, mas ao que tudo indica, o jogador não deve ser desfalque. Na partida do último sábado, contra o Veranópolis, na Arena, o atleta foi substituído no intervalo para ser preservado para a Libertadores.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Deportes Iquique-CHI nesta terça-feira é: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel (Thyere), Kannemann, Marcelo Oliveira; Ramiro, Michel (Maicon), Léo Moura, MIiller Bolaños, Pedro Rocha; Luan.

Até o final da tarde de desta segunda-feira, já haviam sido vendidos mais de 12 mil ingressos para a partida. A previsão é que 33 mil torcedores estejam na Arena para a partida desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Deportes Iquique-CHI, pelo grupo 8 da Copa Libertadores.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Léo;

Laterais: Edílson, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez;

Zagueiros: Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bressan e Thyere;

Volantes: Ramiro, Maicon, Michel, Arthur e Jailson;

Meias: Miller Bolaños, Léo Moura e Gastón Fernández;

Atacantes: Luan, Pedro Rocha, Lucas Barrios, Fernandinho e Everton.