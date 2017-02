Lucas Barrios assina com o Grêmio por um ano: “Tomei a decisão certa”

No mesmo dia em que Miguel Borja foi apresentado pelo Palmeiras, um dos motivos da saída de Lucas Barrios do Verdão, o Grêmio anunciou neste sábado a contratação do atacante paraguaio. O centroavante foi contratado pelo Tricolor Gaúcho e assinou vínculo por uma temporada. Principal contratação da temporada, o jogador de 32 anos será apresentado nesta semana.

Barrios chega para ser o matador da equipe na disputa da Copa Libertadores, e um dos principais nomes do elenco. A estreia do atleta, deve ocorrer já na próxima semana, no clássico contra o Internacional, no dia 4 de março, às 18h 30 (horário de Brasília).

“Só tenho que falar para a torcida muito obrigado pela recepção. Chegou a arrepiar. Não acontece em todos os lugares esse recebimento. Sei que tomei a decisão certa de jogar no Grêmio. Se Deus quiser a gente, juntos com meus companheiros, vamos dar muita alegria para vocês”, comentou o centroavante para a Grêmio TV.

Surgido no Argentino Juniors, o atacante se destacou atuando pelo Colo-Colo em 2008, quando venceu o prêmio de maior artilheiro do planeta na temporada. Em seguida, se transferiu para o Borussia Dortmund, onde também teve bastante destaque. Em 2015, o atleta chegou ao Palmeiras e conquistou a Copa do Brasil daquele ano. Já no ano passado, integrou o grupo que quebrou um jejum de 22 anos e venceu o Campeonato Brasileiro. Mesmo com as conquistas, Lucas Barrios nunca conseguiu se firmar com a camisa alviverde.