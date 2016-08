Luan revela conselhos de Neymar para atletas assediados não saírem do Brasil

São Paulo , SP

Apenas um ano acima da idade olímpica limite, o atacante Neymar já serve de conselheiro para os jogadores mais novos da Seleção Brasileira olímpica. Com sondagens da China e principalmente da Inglaterra, o atacante Luan revelou ter conversado com o craque do Barcelona e disse que irá seguir suas recomendações.

“Neymar falou para nós que esse não era o momento certo (de ir para o futebol do exterior). Procuramos ouvir e assimilar sobre sair tão cedo e construir alguma coisa nos nossos clubes, o que é bastante importante. Todo mundo tem o sonho de jogar fora, mas acho que tem que ter seu momento”, disse o atacante do Grêmio.

Apesar de ouvir os conselhos de Neymar, Luan admitiu que as frequentes sondagens de clubes do exterior mexem com a cabeça dos atletas. “Essas especulações de possíveis transferências mexem com jogadores. Todos sonham com a Europa, mas procuramos manter o foco aqui.”

Ao contrário da maioria dos atletas, Neymar permaneceu em seu clube formador, o Santos, por cinco anos antes de se transferir para o Barcelona. Nesta temporada, o craque foi fundamental para a conquista do Campeonato Espanhol, marcando 28 gols na temporada. Por fim, o atacante Luan afirmou que se espelha no camisa 10 e acompanha seu futebol no Barça.

“Eu acompanho bastante o Neymar no Barcelona, cada um tem sua característica. Ele, pelo drible, velocidade e finalização, é um jogador completo, procuro me espelhar em algumas coisas, é normal para nosso crescimento”, finalizou.