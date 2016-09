Luan lamenta permanência do Grêmio fora do G4 e critica arbitragem

Após a derrota do Grêmio por 2 a 1 diante do Botafogo, na tarde deste domingo, na Ilha do Governador, o atacante Luan lamentou o fato de o Tricolor gaúcho não ter aproveitado a oportunidade para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro.

O empate garantiria à agremiação de Porto Alegre o quarto lugar da competição, ultrapassando Santos e Corinthians, respectivamente. Já uma vitória faria com que a equipe gaúcha superasse o Atlético-MG e assumisse a terceira colocação.

Na avaliação de Luan, o Grêmio foi castigado justamente por adotar uma postura incomum em campo. “A gente tinha grande chance de voltar ao G4, mas fizemos uma partida hoje que fugiu das nossas características, de colocar a bola no chão, de tentar jogar”, explicou ao canal Sportv.

“Estava muito difícil, a gente tentou fazer nosso jogo, mas a bola deles era só nos contra-ataques e conseguiram fazer o gol numa bobeira nossa. Isso não pode acontecer”, reclamou o atleta campeão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira, em agosto.

No entanto, o atacante gremista também culpa o árbitro Wagner Reway pelo mau resultado do Tricolor em solo carioca. “Acho que o juiz atrapalhou, inverteu faltas, amarrou muito o jogo, mas temos que aprender e levar isso de lição pra não vacilar de novo”, concluiu.

Sexto colocado, com 36 pontos, o Grêmio não vence no Brasileirão há três rodadas. A chance para a reabilitação será nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira.

