Luan é o jogador mais valioso no Brasil, segundo site alemão

O meia-atacante do Grêmio, Luan, lidera a lista dos jogadores mais valiosos que atuam no Brasil, segundo levantamento do site alemão Transfermarkt. O atleta de 24 anos é avaliado em 12 milhões de euros. No ranking dos brasileiros, o gremista é o 38º colocado.

Nesta temporada, Luan já jogou 12 partidas e marcou três gols. Destaque no Grêmio, Luan conquistou a Copa do Brasil em 2016. Na Seleção Brasileira, o jogador estava no elenco do time medalha de ouro nas Olimpíadas. O site alemão Transfermarkt é especializado em futebol internacional e a atualização dos valores foi divulgada nesta segunda-feira.

Ainda aparecem na lista os zagueiros Rodrigo Caio e Maicon, do São Paulo, e o meia Lucas Limas, dos Santos. Os jogadores Rafael Carioca e Marcos Rocha, ambos do Atlético-MG, completam o Top 5.

Ainda de acordo com o site, o brasileiro mais valioso é o atacante Neymar. O jogador do Barcelona vale 100 milhões de euros. Ele também é considerado o segundo atleta mais valioso do mundo, atrás apenas de seu companheiro de time, o argentino Lionel Messi, que é avaliado em 120 milhões de euros.

Top 5 dos jogadores no futebol brasileiro:

1º Luan – Grêmio – €12 mi

2º – Rodrigo Caio – São Paulo – €9 mi

2º – Lucas Lima – Santos – €9 mi

3º – Maicon – São Paulo – €8 mi

5º – Rafael Carioca – Atlético-MG – €6 mi

5º – Marcos Rocha – Atlético-MG – €6 mi