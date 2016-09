Henrique celebra chance como titular e projeta jogo contra o Botafogo

A partida contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Botafogo, em compromisso adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro é de grande importância para o Grêmio, já que representa uma oportunidade de voltar ao G4. O jogo também terá um sabor especial para Henrique Almeida, que será titular do ataque gremista na vaga de Bolaños, que está com a seleção do Equador na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

“Este jogo representa muito para mim, eu estava esperando esta oportunidade. Felizmente chegou agora e estou muito feliz. Vou jogar tranquilo, fazer o que sei, tenho a confiança dos meus companheiros, e tentar dar o meu melhor para sairmos de lá com os três pontos”, declarou o atacante.

Com a entrada de Henrique Almeida, o ataque tricolor terá mais presença de área, conforme análise do próprio camisa 91 gremista. Apesar disso, o jogador avalia que o estilo de jogo da equipe não mudará.

“Não muda nada. O estilo de jogar é o mesmo. A gente treina da mesma forma, com o mesmo padrão de jogo, e quem entra continua com o mesmo padrão. Eu gosto de jogar um pouco mais próximo à área, mais enfiado, e o Bolaños sai mais para buscar o jogo. Então acho que vamos ter um pouco mais de presença de área”, avaliou.

Na sexta posição, com 36 pontos, o Grêmio quer a vitória fora de casa para não só entrar no G4, mas também para encostar nos líderes do campeonato. Para isso, os gaúchos terão de superar o Botafogo, que entra pressionado por causa das duas derrotas consecutivas, uma pelo Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Para Henrique, a situação do adversário representa tanto um risco quanto uma oportunidade.

“Depende do modo como você vê. Eles vão vir para ganhar, para afastar essa má fase, mas a gente tem que aproveitar essa pressão que eles estão sentindo. Temos que aproveitar o nervosismo para fazer gols no início e botar a torcida contra eles”, concluiu.

Recomendado para você