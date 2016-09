Grêmio segue sem anúncio de novo técnico até domingo

O Grêmio ainda terá que esperar um pouco para saber quem será o novo treinador. Após aparecer para conversar com os jogadores nas atividades desta manhã no CT do clube, o presidente Romildo Bolzan confirmou que seguirá sem anunciar novo comandante até esse final de semana.

Leia mais:

Roger Machado afirma que seu melhor já não era mais o suficiente

“Esse jogo de domingo é o jogo que o James vai comandar. Até domingo esse assunto não tem relevância no contexto do jogo com o Fluminense. Está no debate interno e permanece assim. Fica para semana que vem. O que tem de concreto é a preparação do jogo de domingo”, declarou o dirigente, voltando as atenções para a partida contra o Tricolor carioca, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na falta de um treinador, quem aparece à frente da casamata tricolor no próximo compromisso é o interino James Freitas, integrante da comissão técnica fixa da equipe gaúcha. Bolzan afirmou que já trabalha com alguns nomes para o substituto de Roger Machado, mas não revelou nenhum deles.

“Nome tem, existe, tem nomes para serem debatidos e que já foram debatidos. Importa no momento é fazer o jogo, criar as condições e recuperar o caminho. É o objetivo da hora. Não tem que ficar desestabilizando por isso e aquilo. O Grêmio tem a comissão permanente”, afirmou, focando no momento irregular da equipe.

Com a derrota para a Ponte Preta na última quarta-feira, fato que culminou com a demissão de Roger, o Imortal chegou a sexta partida sem vitória no Brasileirão e ficou estacionado na oitava posição da tabela, com 37 pontos.

Buscando reação e sem a definição do novo treinador, o Grêmio poderá contar com a força torcida na Arena para tentar espantar o jejum e vencer o Flu, às 16h do domingo.

Recomendado para você