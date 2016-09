Grêmio divulga relacionados para o duelo decisivo diante do Atlético-PR

Na véspera do duelo decisivo diante do Atlético-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto. Em jogo que marca sua reestreia no comando do Tricolor Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi convocou 26 atletas, com a possibilidade de ainda haver cortes na relação.

O treinador terá alguns desfalques para o confronto. Lesionados, os atacantes Everton e Miller Bolaños não terão condições de entrar em campo. Negueba, que também tem uma contusão, não poderia atuar de qualquer forma, já que defendeu o Coritiba na mesma edição da Copa do Brasil, o que impossibilita sua presença em campo pelo Grêmio. Quem vive a mesma situação é o zagueiro Wallace Reis, que já atuou no torneio com a camisa do Flamengo.

O treino realizado pelo técnico Renato Gaúcho nesta terça-feira teve portões fechados na maior parte do tempo. A entrada da imprensa e dos torcedores foi permitida apenas na parte final da atividade. Os gremistas presentes saudaram o novo treinador da equipe, que é um dos maiores ídolos da história do Grêmio.

A escalação para o confronto é um mistério, porém, a tendência é que o Grêmio entre em campo com Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson e Douglas; Pedro Rocha e Luan.

O duelo desta quarta-feira está marcado para as 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Arena da Baixada, o Tricolor Gaúcho pode até jogar pelo empate que se garante nas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira os relacionados para a partida desta quarta-feira:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Léo

Zagueiros: Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Laterais: Edilson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Volantes: Arthur, Guilherme Amorim, Jailson, Kaio, Maicon, Moisés, Ramiro e Walace

Meias: Douglas e Lincoln

Atacantes: Batista, Guilherme, Henrique Almeida, Luan, Pedro Rocha e Tilica

