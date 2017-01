Grêmio conta com gol de Luan e volta de Geromel para vencer jogo-treino

O Grêmio derrotou na manhã deste sábado o Aimoré-RS, por 1 a 0, em jogo-treino disputado no CT Presidente Luiz Carvalho. A partida, que marcou a volta do zagueiro Pedro Geromel à equipe, foi vencida graças a um gol marcado pelo atacante Luan.

Geromel teve o retorno autorizado após a comissão técnica preservá-lo dos treinos de quinta e sexta-feira. Ele foi titular durante os 90 minutos no amistoso vencido pela Seleção Brasileira contra a Colômbia, por 1 a 0, na última quarta-feira.

Já Luan terminou o jogo-treino como o destaque gremista. Ele balançou as redes no primeiro tempo do duelo, após aproveitar um cruzamento feito pelo meio-campista Douglas.

O Grêmio iniciou a partida com Marcelo Grohe; Leonardo, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan. Renato Gaúcho usou o segundo tempo para substituir todos os titulares por jogadores considerados suplentes.

Este foi o segundo teste realizado pelo Grêmio nesta pré-temporada. O clube goleou o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul por 7 a 0 há cinco dias. A estreia oficial ocorrerá no dia 2 de fevereiro, contra o Ypiranga, pela rodada inaugural do Campeonato Gaúcho.