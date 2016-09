Geromel ressalta força como mandante para espantar crise no Grêmio

O Grêmio tem duelo complicado contra o líder Palmeiras pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas necessita da vitória dentro de casa para encerrar a sequência negativa de quatro jogos sem um triunfo e não ficar longe das primeiras posições da tabela. Ciente de que o desempenho precisa melhorar, o zagueiro Geromel falou sobre a força do time quando atua em sua Arena para demonstrar confiança em um bom resultado.

“Eu creio que somos um dos melhores mandantes, a gente tem uma força grande aqui em casa. Os resultados anteriores não foram bons e a gente sabe disso. Estamos ciente que estamos devendo e vamos entrar com força de vontade para conquistar os três pontos”, opinou.

Com a torcida já impaciente com jogadores e técnico pelas atuações recentes, abaixo do esperado, o zagueiro avisou que o grupo sabe que está sendo cobrado neste momento e foca totalmente sua determinação em sair da situação indesejada que se encontra.

“A cobrança existe, a gente sabe. Nós, mais do que ninguém, queremos ganhar os jogos e vamos demonstrar isso amanhã, dentro de campo”, afirmou “É só pegar o nosso último jogo contra o Atlético aqui na Arena. Sofremos o gol no final, foram 25 finalizações contra eles. Vamos entrar para jogar com raça e força, para sair com a vitória”, completou.

Para o duelo, os gaúchos terão a volta de Miller Bolaños ao grupo, após o atacante ter ficado ausente dos últimos compromissos para servir a seleção do Equador pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Confira a lista completa dos relacionados:

GOLEIROS: Marcelo Grohe e Bruno Grassi

LATERAIS: Edílson, Iago e Marcelo Oliveira

ZAGUEIROS: Fred, Geromel, Kannemann, Thyere e Wallace Reis

VOLANTES: Jaílson, Kaio, Ramiro e Walace

MEIAS: Douglas e Lincoln

ATACANTES: Luan, Batista, Guilherme, Henrique Almeida, Bolaños, Pedro Rocha e Tilica

