Geromel não vê Grêmio na briga pelo título: ‘Não é qualificado o suficiente’

A derrota do Grêmio para a Ponte Preta por 3 a 0, nesta quarta-feira, serviu como um choque de realidade para a equipe. Após declarações durante a semana de que o time ainda poderia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o discurso foi diferente após mais um jogo sem vitória na competição, pelo menos do ponto de vista do zagueiro Pedro Geromel.

Questionado novamente se o Grêmio segue na briga pelo título mesmo após a derrota para a Macaca, o defensor tricolor foi realista. “Nosso grupo não é qualificado o suficiente para lutar pelo título. Se você observar os outros times que estão lutando pelo título, eles tem muita qualidade e o campeonato tão longo como ele é, a qualidade do grupo faz a diferença”, declarou Geromel ao Sportv.

O zagueiro também admitiu um sentimento de frustração pelo sexto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. “Infelizmente o sentimento é de frustração. Não competimos o que deveríamos hoje e saímos com a derrota”, completou.

Com a derrota para a Ponte Preta, o Grêmio despencou na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a oitava posição, com 37 pontos. O próximo confronto do Tricolor Gaúcho no torneio nacional é no próximo domingo, diante do Fluminense, na Arena do Grêmio.

