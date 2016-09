Em primeiro treino, Renato Gaúcho esboça Grêmio com três volantes

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Em seu primeiro treino após novo retorno ao Grêmio, Renato Portaluppi já fez testes no Tricolor. Sem os titulares que atuaram contra o Fluminense, neste domingo, o treinador comandou um trabalho apenas com os reservas e conversou bastante com os assistentes e o novo coordenador técnico Valdir Espinosa.

Em Campo, Renato promoveu um treino coletivo e chamou a atenção pela formação tática dos reservas, que atuaram com três volantes: Jailson, Arthur e Kaio. O posicionamento do trio, porém, variou. Kaio esteve bem aberto pelo lado direito na maior parte do tempo, com Jailson centralizado, enquanto Arthur flutuou pela esquerda e pelo meio.

Mais à frente, Guilherme esteve bem aberto pela esquerda, o jovem meia Lincoln atuou na faixa central e com Henrique Almeida foi a referência no ataque. A escalação completa teve Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Wallace Reis e Iago; Jailson, Arthur, Kaio, Lincoln e Guilherme; Henrique Almeida.

À parte dos suplentes, dois jogadores que se recuperam de lesão correram ao redor do campo. O volante Moisés, que treinou com um grupo antes do principal, e o atacante Everton, em recuperação de lesão muscular.

A estreia de Renato Gaúcho deve ocorrer nesta quarta-feira, quando o Grêmio recebe o Atlético-PR, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada.

