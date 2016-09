De vilão a herói, Grohe deixa o campo chorando e é elogiado por Renato

Marcelo Grohe foi o grande nome da classificação do Grêmio contra o Atlético-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O goleiro, que falhou no gol da vitória do Furacão no tempo regulamentar, foi de vilão a herói ao defender cobrança de Weverton na disputa por pênaltis e ajudar o Tricolor a conquistar a vitória. Ao deixar o campo, Grohe chorou e desabafou na zona mista.

“Hoje eu vi que Deus é fiel na minha vida. Não é fácil passar pelo que a gente passa. Tem sido um tempo difícil para mim. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, o torcedor pega no pé. Sabia que se perdesse a responsabilidade ia cair sobre mim. Mas, poxa, sofro ‘pra caramba’. Quero conquistar títulos pelo clube, então o que aconteceu hoje foi emocionante”, disse o emocionado camisa 1 tricolor.

Grohe não se esquivou e reconheceu a falha que teve no gol marcado po André Lima, que levou a decisão para os pênaltis. “Claro que é uma falha. Uma bola que vem em cima da gente, soltei no pé do André Lima. Já tive falhas, mas assim, de soltar no pé do atacante, tenho quase 300 jogos e são poucos lances”, explicou.

O goleiro também foi lembrado na coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho, que lembrou a conversa que teve com ele antes das cobranças de pênalti. “Eu falei exatamente o que achei que ele precisava ouvir no momento. Foi infeliz no gol do Atlético, acontece com qualquer jogador de linha também. Mas falei de que vilão iria virar herói. Ele nos salvou”, disse Renato, que fez sua reestreia no comando do Tricolor.

