Com Negueba, Grêmio retoma os treinamentos visando recuperação

Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio retomou os treinamentos nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, buscando se preparar para retomar o caminho das vitórias nesta quarta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Entrando nos gramados de treinamento menos de 24 horas após o empate diante do Palmeiras, no último domingo, o elenco do Grêmio teve na atividade comandada pelo técnico Roger Machado apenas os reservas e os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos diante da equipe paulista. Os titulares ficaram apenas na academia realizando um trabalho de recuperação.

A grande novidade do trabalho foi o atacante Negueba. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o jogador participou sem restrições da atividade nesta segunda-feira e, dependendo das avaliações físicas na próxima terça, pode ser um dos reforços do Grêmio para a partida diante da Ponte Preta.

Caso tenha seu retorno confirmado, Negueba pode ser o substituto de Douglas no duelo desta quarta. O camisa 10 tricolor levou o terceiro cartão amarelo no jogo diante do Palmeiras e não poderá atuar por estar suspenso. Com isso, o atacante gremista entraria para formar um possível quarteto ofensivo com Pedro Rocha, Bolaños e Luan.

Antes de viajar rumo a Campinas, o Grêmio ainda realiza um treinamento em Porto Alegre nesta terça-feira. O trabalho deve servir para o técnico Roger Machado definir qual será a equipe titular do Tricolor Gaúcho no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida desta quarta-feira no Moisés Lucarelli está marcada para as 21 horas.

