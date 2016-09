Com foco na bola aérea, Grêmio fecha preparação para jogo de domingo

O Grêmio encerrou, neste sábado, a preparação para o duelo contra o Botafogo, que ocorre neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Botafogo, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino dividido em duas partes, o principal foco do técnico Roger Machado foram as bolas aéreas.

O treinador gremista iniciou as atividades dando atenção especial às jogadas de bola aérea defensiva, principalmente a partir de cobranças de faltas laterais e de escanteios. Na segunda parte dos trabalhos o foco foram as finalizações, com a penetração dos meias e dos laterais para criar oportunidades para os atacantes.

Para o compromisso diante do Botafogo, o Grêmio tem três desfalques certos. Marcelo Grohe e Pedro Geromel estão com a Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, enquanto Bolaños está com a equipe do Equador. Em seus lugares entrarão Bruno Grassi, Kannemann e Henrique Almeida, respectivamente.

Dessa forma, o Tricolor gaúcho deve ir a campo com Bruno Grassi; Edilson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Jailson; Douglas, Luan e Henrique Almeida. Na sexta posição, com 36 pontos, o Grêmio busca a vitória para subir para o terceiro lugar e encostar no vice-líder Flamengo.

Confira os jogadores gremistas relacionados para o jogo:

Goleiros: Bruno Grassi, Léo e Vitor

Laterais: Edilson, Marcelo Oliveira e Iago

Zagueiros: Wallace Reis, Kannemann, Thyere e Fred

Meio-campistas: Maicon, Walace, Jaílson, Ramiro, Kaio, Lincoln e Douglas

Atacantes: Luan, Henrique Almeida, Batista, Pedro Rocha e Guilherme

