Chuva cancela treino e Roger não define substituto de Douglas

Next

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Fotos destaque Conheça o novo uniforme do Corinthians

Como se não bastassem os quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, que o tiraram do G4 e o afastaram dos primeiros colocados, o Grêmio ainda perdeu o treinamento desta terça-feira por causa da forte chuva que caiu em Porto Alegre durante a madrugada, que alagou os campos do CT Luiz Carvalho.

Sem a possibilidade de treinar em campo, Roger Machado comandou uma atividade na academia. Com isso, o técnico gremista não conseguiu testar o substituto de Douglas, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, no último domingo, e terá de cumprir suspensão automática na partida contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Os únicos jogadores do elenco tricolor a treinarem no campo foram os goleiros. Orientados pelo preparador Rogério Godoy, Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Leo trabalharam os reflexos em uma parte do gramado que não estava tão prejudicada pela chuva.

Além de Douglas, Roger pode não contar com Walace. O volante deixou o duelo contra o Palmeiras se queixando de dores no quadril e depende de uma reavaliação médica para saber se terá condições de jogo. Caso não possa entrar em campo, seu substituto será Ramiro. Para o meio de campo, o comandante gremista pode optar por Negueba, Lincoln ou Henrique Almeida.

Confira os relacionados do Grêmio para a 25ª rodada do Brasileiro:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Wallace Reis

Laterais: Edílson, Iago e Marcelo Oliveira

Meio-campistas: Jailson, Kaio, Lincoln, Ramiro e Walace

Atacantes: Henrique Almeida, Negueba, Guilherme, Luan, Miller Bolaños, Pedro Rocha e Batista

Recomendado para você