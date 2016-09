Barcos visita concentração e dá conselhos à base do Grêmio em Buenos Aires

As categorias Sub-14 e Sub-16 do Grêmio estão em Buenos Aires para disputarem alguns amistosos com outras equipes de base. Na noite desta segunda-feira, o atacante Barcos visitou o hotel em que os garotos estavam se concentrando na Argentina e aproveitou para contar um pouco de sua experiência no futebol, dando também dicas para os próximos confrontos dos jogadores.

Por ter feio parte do elenco do Grêmio há pouco tempo, Barcos arrancou os olhares curiosos dos meninos, desde o momento em que cruzou a porta do restaurante do hotel. Recebido pelo coordenador técnico e chefe da delegação, Wagner Gonçalves, o atacante pôde, de forma descontraída, contar várias histórias de sua carreira para os gremistas.

“Não é só o dinheiro que conduz a vida do atleta. É a forma de pensar e saber aproveitar o momento certo, as oportunidades. Independentemente do que estiver acontecendo durante a carreira, tem que ser consciente e ter a cabeça no lugar. Entender porque se alcançou status de importância. Isso é essencial”, frisou o argentino que, hoje, pertence ao Sporting de Portugal, mas está emprestado ao Vélez Sarsfield da Argentina.

O atacante aproveitou para saudar a oportunidade. “É muito bom poder compartilhar a minha experiência com estes atletas. É sempre importante transmitir para eles a importância de defender as cores do Grêmio. Aproveitei para comentar com eles como será a forma de jogo que enfrentarão aqui na Argentina”, finalizou.

Diante disso, a base do Tricolor tem encontros marcados com o San Lorenzo e o Argentinos Junior, nesta terça, e com o River Plate, na quarta-feira, pela manhã, antes de retornarem a Porto Alegre.

