Após sorteio da Libertadores, presidente do Grêmio fala em equilíbrio

O Grêmio conheceu nesta quarta-feira seus adversários na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Responsável por representar o clube gaúcho na cerimônia de sorteio das chaves, realizada na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o presidente Romildo Bolzan Junior apontou as dificuldades dos primeiros adversários do Tricolor na competição continental.

“No ano passado pegamos um grupo dificílimo, em tese. Este ano o grupo não tem a tradição, mas é difícil. Vamos ter que nos deslocar à Venezuela, uma logística diferente. O time do Chile está em ascensão, mas é em uma cidade ao nível do mar. É uma situação tranquila até de logística. O Corinthians escolheu o Guaraní e acabou não passando. Não significa jogo jogado. Olhando as chaves do ano passado e deste ano, criou uma boa condição de disputa”, avaliou o dirigente, em entrevista ao ao jornal Zero Hora.

Além do paraguaio Guaraní, citado por Romildo e que foi responsável por eliminar o Timão na Libertadores de 2015, o elenco gremista divide o Grupo 8 com o Zamora, da Venezuela, e com a modesta porém promissora equipe chilena do Deportivo Iquique.

Apesar de não ter pela frente nenhum dos ‘papões’ de Libertadores, equipes de tradição ou mesmo a preocupação de ter que encarar jogos na altitude, por exemplo, o presidente tricolor seguiu mantendo o discurso de cautela. Ele pregou respeito e entendeu que todos os oponentes do Grêmio na primeira fase pode apresentar problemas.

“O Guaraní é um time de muita tradição no Paraguai, O Zamora tem aumentando seu nível de qualidade e o Iquique está crescendo. Não dá para brincar. Estão todos no mesmo nível. Temos que cuidar muito bem pelo que teremos pela frente”, finalizou Romildo.