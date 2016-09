Após reunião com jogadores, Roger Machado faz mistério no Grêmio

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

A situação não segue nada boa para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mesmo ocupando a sexta colocação o time, que já brigou pela liderança, segue caindo na tabela. Nesta sexta-feira o treinador Roger Machado promoveu uma reunião com os jogadores antes de realizar treino fechado à imprensa.

“Um jogador com viés ofensivo em uma posição mais defensiva pode gerar um comportamento diferente. Ainda tem até sábado, fiz um trabalho de reposicionamento de algumas coisas. A decisão final é sábado, até para se manter um segredo para não dar arma ao adversário”, disse Roger Machado em entrevista coletiva.

A equipe ainda terá tempo de realizar mais um treino antes do duelo contra o líder Palmeiras, que acontece neste domingo, na Arena Grêmio, às 18h30 (de Brasília). Antes da atividade desta sexta, comissão técnica e jogadores se reuniram com o presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior.

“A reunião tratou de vários assuntos. A principal foi do presidente passar confiança para o grupo de jogadores”, comentou o treinador.

Roger deixará para definir o time titular no treino do próximo sábado. Um dos jogadores que pode deixar os 11 iniciais é o lateral Marcelo Oliveira, muito criticado pela torcida gremista. Para se reabilitar na competição depois do 4 a 0 para o Coritiba, o Tricolor terá que vencer o Palmeiras, líder da competição e time que menos perdeu, com apenas cinco derrotas em 23 jogos.

“O Palmeiras não é líder à toa. É uma grande equipe, que também é muito boa na bola aérea. Domingo é um jogo chave, pontual, e que pode nos dar uma confiança redobrada”, acrescentou.

