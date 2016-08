Após meses internado, morre maior artilheiro da história do Grêmio

Internado há cerca de três meses em Porto Alegre, morreu na noite deste sábado o maior artilheiro da história do Grêmio, Alcindo Martha de Freitas, mais conhecido como Bugre, em decorrência de complicações em seu quadro de diabetes.

O atleta fez parte da vitoriosa equipe tricolor dos anos 1960, conquistando o pentacampeonato gaúcho entre 1964 e 1968. O jogador, inclusive, chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Ao todo, em duas passagens com a camisa do Grêmio, Bugre marcou 264 e se colocou no topo da artilharia tricolor, além de ser o jogador que mais foi às redes no maior clássico do estado, o Gre-Nal. Em 1977, após passar pelo futebol mexicano, o jogador voltou para o Grêmio e conquistou mais um Gauchão.

Fora do Grêmio, Alcino marcou mais de 630 gols e entrou no rol dos grandes centroavantes brasileiros. O tricolor gaúcho publicou uma nota de pesar se solidarizando com a família do jogador.

