Apresentado, Gilson Kleina prega dedicação para superar crise do Goiás

O Goiás faz campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupando a 16ª posição, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão nacional. A partir desta semana, a missão de recuperar o Esmeraldino é de Gilson Kleina.

O novo treinador comandou seu primeiro treino, tendo em vista a partida de sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Ceará, no Serra Dourada. A estreia do comandante será complicada, já que o Vovô faz boa campanha, e luta pelo acesso à Série A.

O primeiro trabalho de Kleina foi uma atividade tática, no CT Edmo Pinheiro. O técnico comentou a oportunidade de comandar o Goiás. “Vamos fazer de tudo para o Goiás reagir e mostrar sua força e grandeza”, enfatizou Gilson.

O ex-técnico de Palmeiras, Bahia e Coritiba, entre outros clubes, também ressaltou a vontade de fazer a felicidade da torcida do Esmeraldino. “Queremos o sorriso da torcida do Goiás. Vamos de corpo e alma”, bradou.

Kleina substitui Léo Condé, que não resistiu aos resultados ruins e acabou demitido após a derrota por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, em partida que marcou a reestreia do atacante Walter com a camisa do clube goiano.

