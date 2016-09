Maior campeão, Jean Azevedo larga na frente no Rali dos Sertões 2016

Pilotos de carros, motos, quadriciclos e UTVs fizeram a poeira subir pela primeira vez no Rali dos Sertões 2016. Neste sábado, os competidores aceleraram no prólogo, em um circuito de 2.900 metros, montado no Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo, definindo a ordem de largada da prova, que terá 3.212 quilômetros, com início em Goiânia (GO) e término em Palmas (TO).

Com a largada feita em duplas, Jean Azevedo, o maior vencedor da história da prova entre as motos, ficou com a primeira posição. Nos carros, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, atuais campeões, largam na ponta. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros foi o mais veloz e, por isso, sai na frente. Por fim, Cristiano Batista e Robledo Nicoletti registraram o melhor tempo entre os UTVs.

Neste domingo, os pilotos disputarão a primeira etapa, entre Goiânia e Padre Bernardo (GO), em um percurso de 364,54 quilômetros, sendo 111,79 deles de especial (contrarrelógio).

Esse primeiro trecho cronometrado é composto por muitas subidas e descidas no início. A região é montanhosa, com trilhas estreitas e sinuosas, apresentando abismos dos dois lados e diversos pontos sem visão, o que vai exigir total concentração dos pilotos e navegadores. O piso predominante é composto por cascalho e piçarra. A primeira etapa, no entanto, será uma especial de média velocidade, com poucas retas.

Hexacampeão do Rali dos Sertões, Jean Azevedo mostrou estar motivado em busca de sua sétima conquista. O piloto de 42 anos de idade foi o mais rápido do dia, com 2min01, seguido por Ramon Sacilotti. Ricardo Martins terminou em terceiro lugar.

“Foi um resultado muito bom, a organização do Rali dos Sertões avisou que a primeira etapa terá muita poeira, então largar na frente era essencial. O prólogo estava bem complicado, com chão muito duro e escorregadio, mas eu consegui ser rápido e sai com a vitória, que já é o primeiro passo rumo ao sétimo título”, avaliou Jean.

Classificação do prólogo (resultado extra-oficial)



Motos

1) Jean Azevedo – 2min01

2) Ramon Ssacilotti – 2min02

3) Ricardo Martins – 2min03

Carros

1) Reinaldo Varella/Gustavo Gugelmin – 2min00

2) Marcos Baumgart/Kleber Cincea – 2min02

3) Cristian Baumgart/Beco Andreotti – 2min02

Quadriciclos

1) Marcelo Medeiros – 2min06

2) Diego Zonato – 2min10

3) Francinei Costa – 2min11

UTVs

1) Cristiano Batista/Robledo Nicoletti – 2min09

2) Gabriel Varela/Gabriel Morales – 2min10

3) Dimas Pimenta III/Rodrigo Koning – 2min11

