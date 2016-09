Jean Azevedo vence quarta etapa, mas segue longe das primeiras posições

Maior campeão nas motos, Jean Azevedo foi o vencedor da quarta etapa do Rali dos Sertões nesta quarta-feira, em percurso de 560,15 quilômetros entre as cidades de Posse (GO) e Luis Eduardo Magalhães (BA). O piloto da Honda finalizou a prova em 3h22min49s.

Apesar do triunfo, Azevedo segue em situação complicada na tabela de classificação após ter abandonado a terceira etapa, nesta terça. Gregório Caselani, que chegou em terceiro (3h36min52s), segue com a liderança geral das motos. A segunda posição do dia ficou com Tunico Maciel (3h34min52s).

Nos carros, Guilherme Spinelli e o navegador Yousseff Haddad fizeram o melhor tempo da quarta etapa do Rali dos Sertões, com 3h12min48s. A liderança geral segue com Cristian Baumgart e Beco Andreotti, que ficaram com a segunda posição nesta quarta (3h14min03s). Lance Woolridge e Marcelo Haseyama terminaram em terceiro, com 3h15min30s.

Marcelo Medeiros foi o melhor do dia nos quadriciclos, com tempo de 4h04min01s, seguido por André Suguira (4h20min46s) e Pedro Costa (4h23min20s). Apesar da vitória, Medeiros segue em segundo na tabela acumulada, atrás de Diogo Zonato, quarto colocado nesta quarta.

Nos UTV’s, Denisio Nascimento surpreendeu e levou a melhor na quarta etapa ao lado de Emilio Rockenback, com tempo de 3h58min33. Gabriel Varela e Gabriel Morales ficaram em segundo (4h01min16s), seguidos por Deninho Casarini e Luis Eckel (4h06min36s). Líderes no tempo acumulado, Bruno Sperancini e Breno Rezende ficaram em quinto.

A próxima etapa do Rali dos Sertões será realizada nesta quinta-feira, num trecho de 461 km entre Luis Eduardo Magalhães (BA) e Mateiros (TO). Líder dos carros, Cristian Baumgart avaliou a importância das próximas etapas, realizadas no parque do Jalapão, em Tocantins.

“O Rali dos Sertões começa amanhã (quinta). Vamos usar a cabeça, pois temos de administrar e ao mesmo tempo acelerar forte. Será um desafio muito grande”, afirmou o piloto.

Confira os resultados da quarta etapa do Rali dos Sertões, entre Posse (GO) e Luis Eduardo Magalhães (BA):

Motos

1. Jean Azevedo – 3h22min49s

2. Tunico Maciel – 3h34min23s

3. Gregório Caselani – 3h36min52s

Carros

1. Guilherme Spinelli/Youssef Haddad – 3h12min48s

2. Cristian Baumgart/Beco Andreotti – 3h14min03s

3. Lance Woolridge/Marcelo Haseyama – 3h15min30s

Quadriciclos

1. Marcelo Medeiros – 4h04min01s

2. André Suguita – 4h20min46s

3. Pedro Costa – 4h23min20s

UTV’s

1. Denísio Nascimento/Emilio Rockenbach – 3h58min33s

2. Gabriel Varela/Gabriel Morales – 4h01min16s

3. Deninho Casarini/Luis Eckel – 4h06min36s

Confira a classificação geral do Rali dos Sertões após quatro etapas:

Motos

1. Gregório Caselani – 15h09min35s

2. Ramon Sacilotti – 15h29min28s

3. José Hélio Filho – 15h57min19s

Carros

1. Cristian Baumgart/Beco Andreotti – 14h30min05s

2. Lance Woolridge/Marcelo Haseyama – 15h16min53s

3. Reinaldo Varela/Gustavo Guguelmin – 15h22min55s

Quadriciclos

1. Diogo Zonato – 17h46min46s

2. Marcelo Medeiros – 18h03min36s

3. André Suguita – 19h33min30s

UTV’s

1. Bruno Sperancini/Breno Rezende – 17h13min26s

2. Deninho Casarini/Luis Eckel – 17h23min36s

3. Pedro Queirolo/Gui Trombini – 17h45min15s

