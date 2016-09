Jean Azevedo vence mais uma, mas segue longe de líder Caselani

Jean Azevedo voltou a liderar mais uma etapa do Rali dos Sertões nesta quinta-feira. O piloto da Honda completou os 461 km (425 deles cronometrados) entre as cidades de Luis Eduardo Magalhães (BA) e Mateiros (TO) em 5h21min02s. Esta foi a quinta etapa da corrida.

Devido ao abandono de prova na terceira etapa, Azevedo continua em situação delicada na tabela, apenas a 35ª posição. O líder das motos continua sendo Gregorio Caselani, que chegou em terceiro lugar na quinta etapa, em 5h24min27s, apenas três segundos atrás de Ramon Sacilotti, vice-líder geral, que completou a prova em 5h24min24s.

Na categoria carros, Guilherme Spinelli e Yousseff Haddad fizeram novamente o melhor tempo da quinta etapa, com 5h11min03s. A dupla está em terceiro lugar geral na classificação, com o acumulado de 20h52min00. Cristian Baumgart e Beco Andreotti seguem líderes com 19h45min01s. Lance Woolridge e Marcelo Haseyama estão na segunda colocação com 20h32min10s.

André Suguita continua firme em busca da liderança nos quadriciclos. O piloto, que é vice-líder geral, venceu a quinta etapa do Rali dos Sertões em 6h12min36s, enquanto Diogo Zonato, dono da ponta da tabela, chegou em segundo, 6h26min06s. Marcelo Medeiros completa o top 3 geral.

Nas UTVs, Denisio Casarini e Luis Eckel confirmaram o favoritismo e venceram a prova em 5h51min25s. A dupla também tem o primeiro lugar geral na categoria. Bruno Sperancini e Breno Resende estão na vice-liderança geral, enquanto Gabriel Varela e Gabriel Morales completam os três primeiros do ranking.

A próxima e penúltima etapa do Rali dos Sertões acontecerá nesta sexta-feira. O trecho de 520 quilômetros, 514,98 deles cronometrados, entre as cidades de Mateiros e Ponte Alta, no estado do Tocantins, terá estradas sinuosas. O percurso passará por trechos de savanas, além de estradas de piçarra e terrenos arenosos, dentro do deserto do Jalapão.

Confira os resultados da quinta etapa do Rali dos Sertões, entre Luis Eduardo Magalhães (BA) e Mateiros (TO):

Motos

1º Jean Azevedo 5h21min02

2º Ramon Sacilotti 5h24min24

3º Gregorio Caselani 5h24min27

Carros

1º Guilherme Spinelli / Youssef Haddad 5h11min03

2º Cristian Baumgart / Beco Andreotti 5h14min56

3º Lance Woolridge / Marcelo Haseyama 5h15min16

Quadriciclos

1º André Suguita 6h12min36

2º Diogo Zonato 6h26min06

3º Edgley Sobrinho 7h03min01

UTVs

1º Denisio Casarini / Luis Eckel 5h51min25

2º Gabriel Varela / Gabriel Morales 5h54min00

3º Denisio Nascimento / Emilio Rockenbach 5h56min05

Confira a classificação geral do Rali dos Sertões após cinco etapas:

Motos

1º Gregorio Caselani 20h34min02

2º Ramon Sacilotti 20h53min52

3º José Hélio 21h16min19

Carros

1º Cristian Baumgart / Beco Andreotti 19h45min01

2º Lance Woolridge / Marcelo Haseyama 20h32min10

3º Guilherme Spinelli / Youssef Haddad 20h52min00

Quadriciclos

1º Diogo Zonato 24h14min55

2º André Suguita 25h46min06

3º Marcelo Medeiros 25h01min36

UTVs

1º Deninho Casarini / Luiz Eckel 23h12min01

2º Bruno Sperancini / Breno Resende 23h17min45

3º Gabriel Varela / Gabriel Morales 23h35min34

